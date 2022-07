Brasília terá 5G a partir da quarta-feira e será primeira cidade do país com a tecnologia

A quinta geração de internet móvel — o 5G — será ativada em Brasília na próxima quarta-feira (6), afirmou nesta segunda-feira (4) o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Moreira.

Com isso, a capital federal será a primeira cidade do país a contar com a tecnologia.

Moreira preside e coordena o Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da implantação da internet 5G no país na faixa de 3,5 gigahertz, a principal leiloada em novembro do ano passado. Também compõem o grupo as operadoras vencedoras do leilão e o Ministério das Comunicações.

Segundo o conselheiro, o Gaispi terá uma reunião extraordinária nesta segunda-feira (4), às 17h, e na pauta estará a liberação para ativação do sinal do 5G em Brasília.

Inicialmente, todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido até 29 de setembro.

Brasília, porém, exigiu uma menor quantidade de equipamentos em comparação às demais cidades.

Moreira afirmou que a Siga Antenado, entidade criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras da faixa de 3,5GHz do leilão do 5G, já concluiu com sucesso as etapas necessárias para liberar o 5G na capital federal, incluindo a instalação de filtros para evitar interferência.

A Siga Antenado iniciou os trabalhos em junho e concluiu no começo de julho, informou Moreira. Segundo ele, testes foram feitos no fim de semana e os requisitos técnicos foram atingidos.

Via G1