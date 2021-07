Bruno Arrabal, meio-campista rondoniense que atuava no Arberia, em Kosovo, deixa o clube

O volante Bruno Arrabal fez o comunicado através de uma postagem na rede social, agradecendo a todos do clube. O jogador rondoniense informa que não está mais com eles e espera que a “Tempestade Vermelha” volte a Superliga.

– Hoje informo que não faço mais parte de Arberia. Quero agradecer ao presidente e a equipe pela coloração, em especial ao técnico, Arbnor Morina. Abrigado a todos os torcedores e a toda a cidade de Lipjan. Sempre em meu coração, disse Arrabal ao reforçar o desejo de ver o clube de volta a Super League.

O jogador que é da cidade de Ouro Preto, no interior de Rondônia, para onde sempre vem quando está de férias, atuava na equipe a Arberia, em Kosovo, no Continente Europeu. Bruno Arrabal é pouco conhecido no futebol de Rondônia. Fez trajetória no futebol jogando fora. Ele estava há seis anos jogando no exterior.

Bruno Arrabal disse recentemente que tinha proposta de outros clubes do exterior, mas não revelou quais para não atrapalhar as negociações. Agora veio a notícia da saída do volante de futebol clássico do clube que defendia, na Albânia.

Em entrevista ao Globo Esporte neste ano, Bruno Arrabal disse que sabia da responsabilidade de fazer um trabalho série e mostrar o seu futebol para o mundo, como forma de servir de exemplo para outros atletas, especialmente os jovens jogadores de Rondônia e da região amazônica.

Via Globoesporte-RO