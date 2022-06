Bruno Henrique passará por cirurgia no joelho e só volta ao Flamengo em 2023

O Flamengo informou abriu a semana com uma notícia que preocupa os torcedores. Nesta segunda-feria (20/6) o rubro-negro revelou que Bruno Henrique passará por cirurgia no joelho direito para tratar lesão multiligamentar sofrida na partida contra o Cuiabá, na última quarta-feira (15/6). Segundo o clube, o tempo para a recuperação é de 10 a 12 a meses, deixando o atacante de fora da sequência da temporada.

Apesar do comunicado da baixa de Bruno Henrique em 2022, o Flamengo ainda não informou a data da cirurgia. Porém, a expectativa é que ela aconteça nos próximos dias. Caso a recuperação ocorra no prazo, o jogador poderá voltar entre abril e junho de 2023, após o Campeonato Carioca, fase de grupos da Libertadores e início do Campeonato Brasileiro.

A lesão de Bruno Henrique abre vaga no time titular do Flamengo que terá desafios eliminatórios pela Copa do Brasil e Liberadores. Se BH deixa o elenco por lesão, Everton Cebolinha chega para manter o nível do ataque rubro-negro. Acertado com o clube carioca, ele já está no Rio de Janeiro e aguarda o anúncio oficial a apresentação.

Desfalque na derrota por 2 x 0 para o Atlético-MG no último domingo (20/6), pelo Brasileirão, no Mineirão, Bruno Henrique foi homenageado pelos companheiros, que entraram em campo em Belo Horizonte.

Sem Bruno Henrique, o Flamengo volta a enfrentar o Galo na quarta-feira (22/6), às 21h30, novamente no Mineirão. Dessa vez, o duelo será pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Via Correio Braziliense