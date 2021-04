Butantan iniciará testes de soro anticovid em humanos

O Instituto Butantan vai iniciar neste mês de abril os testes em humanos do soro anticovid. Com os ensaios já em preparação, uma nova reunião deverá ser realizada na próxima semana para definir os últimos detalhes. A informação foi divulgada pelo UOL em contato com o Instituto.

Na semana passada, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deu o aval para o início dos testes pelo Butantan. Os últimos documentos pedidos pelo órgão foram entregues à agência e as observações já estão sendo adotadas pelo Instituto.

A Anvisa ressalta que autorizou os testes, mas ainda aguarda o Butantan entregar o ‘termo de compromisso’, que determina realização de estudos prévios antes de iniciar os testes nos voluntários.

O objetivo do soro é ser aplicado em adultos recém-infectados pela doença, no início dos sintomas, com o intuito de evitar que eles manifestem quadros graves da doença. Os cientistas serão os responsáveis por definir a quanitdade de doses que serão aplicadas em cada pessoa, e em quais hospitais os testes serão realizados.

O UOL informa também que nos bastidores do Butantan, o avanço do soro anticovid é comemorado da mesma forma que os desenvolvimentos das vacinas CoronaVac e Butanvac. Caso o soro se prove eficiente em humanos, será o único medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19.

Até o momento, o soro foi testado apenas em animais, e atingiu todas as expectativas dos cientistas em relação à eficácia. Os hamsters, que foram usados no estudo, foram infectadospelo vírus e após desenvolverem um caso grave, receberam uma dose do soro. Posteriormente, apresentaram melhora clínica “muito significativa”, principalmente no combate à inflamação nos pulmões.

Istoé