Butantan produz vacina contra Ômicron; saiba quando estará pronta

O Instituto Butantan informou que está trabalhando para desenvolver e produzir uma versão da vacina ButanVac que proteja contra a variante Ômicron do coronavírus.

Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, o novo imunizante teve os estudos de fase 1 concluídos e agora há conversas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que sejam iniciadas as fases 2 e 3.

Covas afirmou que o imunizante pode combater o agravamento de casos de covid provocados pela variante.

A versão 3.0 do imunizante será inicialmente produzida em Hong Kong, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e o estudo terá apoio do instituto no Brasil. A previsão é que a nova versão esteja pronta no segundo semestre deste ano.

Variante Ômicron

A variante Ômicron foi detectada pela primeira vez na África do Sul e considerada uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no final do ano passado.

Desde então, se espalhou pelo mundo e em meados de janeiro, já era a cepa predominante no mundo. Foi essa cepa que provocou a onda de casos no Brasil.

As vacinas existentes, embora não tenham sido criadas focando a cepa, oferecem um grau de proteção. Vários estudos já mostraram que pessoas vacinadas e infectadas com a variante Ômicron têm menos chances de desenvolver quadros graves da doença e serem hospitalizadas.

© divulgação/Governo de São Paulo

CatracaLivre