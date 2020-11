Cabeleireiro é espancado até a morte por garotos de programa do CV

O cabeleireiro Elvis Saide de Jesus Vieira de 60 anos, foi encontrado morto pelo próprio irmão identificado como Elton, na manhã desta quarta-feira (19), no bairro São Jorge, Zona oeste da cidade de Manaus.

O crime foi percebido pela mãe da vítima, dona Raimunda de Jesus, de 89 anos que é portadora de alzheimer, mas que pela condição de saúde não se deu conta que se tratava do filho. Por volta de 8 horas, Elton chegou à residência e se deparou com o corpo do irmão na sala.

O primo do cabeleireiro, Luiz Carlos, contou à equipe de reportagem que a vítima era homossexual e que tinha envolvimento com amigos de facção criminosa e que também trabalham como garotos de programa. Ainda interrogado sobre o irmão, ele contou que Elvis estava solteiro há bastante tempo.

Segundo informações do tenente da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima possui marcas profundas na região do pescoço e do rosto, provavelmente foi agredida na garagem e arrastada para dentro da residência.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para realizar a remoção do corpo.

Fonte: portalCM7