Cai diretor-geral da Polícia Federal

O Palácio do Planalto resolveu trocar o comando da Polícia Federal na véspera do carnaval. O atual diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, foi substituído por Márcio Nunes de Oliveira.

A troca foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), publicada na tarde desta sexta-feira (25/2), e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Oliveira era o secretário-executivo do Ministério da Justiça, ao qual é subordinada a Polícia Federal. Ele foi o superintendente-regional da PF no Distrito Federal entre maio de 2018 e abril deste ano. Ele era o braço direito do ministro Anderson Torres, que é amigo do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República.

Depois da troca ser publicada no DOU, Torres disse em seu perfil no Twitter que Maiurino foi deslocado para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.