Calote bilionário do Itaú, promovido por Fux via CNJ, deve ser julgado só em 2021

O tema é grave e deveria ser objeto de uma intervenção do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mas vem sendo solenemente ignorado devido aos inúmeros e cabeludos casos que ocupam o judiciário brasileiro nos últimos meses. E o mais grave, foi provocado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, na presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No dia 24 de setembro deste ano, o ministro, por telefone, determinou que a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, ‘se abstivesse de promover qualquer ato’ em um processo contra o Banco Itaú. Fux falava em nome do Conselho Nacional de Justiça, órgão que não tem competência para interferir em atos de natureza jurisdicional, ou traduzindo, não cabe ao CNJ intervir em processos ou rever decisões.

Fux havia recebido, dias antes, uma reclamação dos advogados do Itaú apresentadas contra a juíza, com falsas alegações, entre elas a de que teria sido feito um ‘bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, e que havia sido dada uma liminar de levantamento dos valores’, o que nunca aconteceu. Os advogados ainda alegaram terem sido ‘proibidos de acessar os autos’ e acusaram a juíza de ter sido ‘parcial’ porque ela não comunicou o banco previamente do bloqueio.

O ministro, em excesso de zelo pelo dinheiro do Itaú, fez crer, em plenário do CNJ no dia 6 de outubro, data em que apresentou o caso, que o bloqueio, que nunca aconteceu, iria ‘colocar em risco o sistema financeiro nacional’ e que a juíza havia tomado decisões ‘açodada’ e ‘teratológica’.

A ordem de bloqueio realmente foi dada pela juíza, em 18 de setembro em processo transitado em julgado (não cabe mais recurso) que tramita há 18 anos no Pará e diz respeito a um lote de ações do banco, que já foi periciado, reconhecido, calculado e recalculado. O Itaú tem que pagar e pronto. Não cabe discussão. E está concluso para execução desde 2014. Mas o bloqueio não aconteceu. O SISBAJUD, sistema de bloqueios que substituiu o Bacenjud, e é gerenciado pelo CNJ, apresentou problemas de compatibilidade com o sistema do Itaú, entre os dias 17 a 25 de setembro, conforme explicou o próprio CNJ. No comunicado enviado a todos os tribunais, o CNJ recomendou que as ordens de bloqueio do Itaú fossem refeitas devido ao problema.

Por conta disso, não aconteceu o bloqueio. A juíza só tomou ciência do fato no dia 25 de setembro, quando, na frente dos advogados do banco, constatou que o resultado foi infrutífero. Zero reais foram encontrados em 76 CNPJs do banco. Sem dinheiro, sem ‘liminar de levantamento’.

Porém o mais grave. Para justificar a reclamação, os advogados do Itaú encaminharam ao Tribunal de Justiça do Pará, no dia 30 de setembro, um email onde alegavam que o ‘dinheiro estava disponível’, e anexaram telas de segurança do sistema do banco que indicavam exatamente o contrário, havia a ordem de bloqueio, mas o dinheiro não estava lá. Veja abaixo o email.

Email dos advogados do Itaú cobrando ‘prévia comunicação’ dos bloqueios em processos judiciais

O caso só foi revelado pela publicação no Diário da Justiça do Pará, em 7 de outubro, da defesa da magistrada em relação à reclamação que foi apresentada pelos advogados do banco tanto ao CNJ, quanto à Corregedoria do TJPA. Lá, a juíza revelou os detalhes, incluindo o telefonema ilegal, impróprio e irregular de Luiz Fux.

No dia 6 de outubro, um Fux visivelmente desconfortável, apresentou a seus pares no CNJ a justificativa de sua interferência. Pela forma como ele apresentou, parecia que a juíza estava sacando o dinheiro, colocando em uma mala e estava saindo do tribunal correndo, com R$ 2, 09 bilhões. E que esse ato, quebraria o Banco Itaú, cujo lucro apresentado no último trimestre deste ano, foi o dobro do valor do calote.

A interferência de Fux foi marcada, e divulgada, com a ordem de ‘desbloqueio dos valores’ que nunca foram bloqueados. Assim foi noticiado pela imprensa especializada. Na mesma sessão, um pedido de vistas cessou a sanha defensiva de Fux. Na sessão seguinte, o caso voltou à pauta, e foi novamente pedido vistas, dessa vez regimental. E o CNJ não voltou mais ao tema. A pauta de sessões do dia 15, última presencial do ano, não incluiu a reclamação, tampouco a pauta virtual. Com isso, o tema deve voltar à julgamento apenas em fevereiro de 2021, quando o CNJ volta do recesso.

Existe a possibilidade, ainda que remota, de ser incluído extrapauta, mas depende dos conselheiros que pediram vista.

Enquanto permanece a interferência de Fux, o Itaú fatura em média, por dia, cerca de R$ 230 mil, a magistratura fica ameaçada, pois está à mercê de interferências absurdas e desprovidas de qualquer veracidade, bastando a palavra dos advogados e o judiciário, que segue afundado na areia movediça dos interesses de grupos poderosos e endinheirados. O Itaú literalmente transformou o CNJ em uma instância recursal. A ‘Instância Fux’, a instância suprema, aquela que decide açodada e teratologicamente, zelosa na defesa de interesses desses grupos. Como diria Dallagnol, ‘In Fux We Trust’.

Painel Político, Alan Alex