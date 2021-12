Calote bilionário do Itaú, promovido por Fux via CNJ, deve ser julgado só em 2022

O tema é grave e deveria ser objeto de uma intervenção do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), mas vem sendo solenemente ignorado devido aos inúmeros e cabeludos casos que ocuparam o judiciário brasileiro durante todo o 2021. E o mais grave, foi provocado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, na presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atendendo a um pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro Luís Roberto Barroso, que assumiu o escritório do tio.

No dia 24 de setembro de 2020, o ministro, por telefone, determinou que a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, ‘se abstivesse de promover qualquer ato’ em um processo contra o Banco Itaú. Fux falava em nome do Conselho Nacional de Justiça, órgão que não tem competência para interferir em atos de natureza jurisdicional, ou traduzindo, não cabe ao CNJ intervir em processos ou rever decisões.

Fux havia recebido, dias antes, a reclamação apresentada pelo sobrinho de Barroso contra a juíza, com falsas alegações, entre elas a de que teria sido feito um ‘bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, e que havia sido dada uma liminar de levantamento dos valores’, o que nunca aconteceu. Os advogados ainda alegaram terem sido ‘proibidos de acessar os autos’ e acusaram a juíza de ter sido ‘parcial’ porque ela não comunicou o banco previamente do bloqueio.

O ministro, em excesso de zelo pelo dinheiro do Itaú, fez crer, em plenário do CNJ no dia 6 de outubro, data em que apresentou o caso, que o bloqueio, que nunca aconteceu, iria ‘colocar em risco o sistema financeiro nacional’ e que a juíza havia tomado decisões ‘açodada’ e ‘teratológica’.

A ordem de bloqueio realmente foi dada pela juíza, em 18 de setembro em processo transitado em julgado (não cabe mais recurso) que tramita há 19 anos no Pará e diz respeito a um lote de ações do banco, que já foi periciado, reconhecido, calculado e recalculado. O Itaú tem que pagar e pronto. Não cabe discussão. E está concluso para execução desde 2014. Mas o bloqueio não aconteceu. O SISBAJUD, sistema de bloqueios que substituiu o Bacenjud, e é gerenciado pelo CNJ, apresentou problemas de compatibilidade com o sistema do Itaú, entre os dias 17 a 25 de setembro, conforme explicou o próprio CNJ. No comunicado enviado a todos os tribunais, o CNJ recomendou que as ordens de bloqueio do Itaú fossem refeitas devido ao problema.

Por conta disso, não aconteceu o bloqueio. A juíza só tomou ciência do fato no dia 25 de setembro, quando, na frente dos advogados do banco, constatou que o resultado foi infrutífero. Zero reais foram encontrados em 76 CNPJs do banco. Sem dinheiro, sem ‘liminar de levantamento’.

Porém o mais grave. Para justificar a reclamação, o banco encaminhou ao Tribunal de Justiça do Pará, no dia 30 de setembro, um email onde alegava que o ‘dinheiro estava disponível’, e anexou telas de segurança do sistema do banco que indicavam exatamente o contrário, havia a ordem de bloqueio, mas o dinheiro não estava lá.

O caso só foi revelado pela publicação no Diário da Justiça do Pará, em 7 de outubro de 2020, da defesa da magistrada em relação à reclamação que foi apresentada pelo sobrinho de Barroso tanto ao CNJ, quanto à Corregedoria do TJPA. Lá, a juíza revelou os detalhes, incluindo o telefonema ilegal, impróprio e irregular de Luiz Fux. A corregedoria, em outubro deste ano, após profunda investigação, concluiu que, diferente de Fux, a magistrada agiu estritamente dentro da lei, e comunicou a decisão ao CNJ, que pelo fato de ter ficado incompleto, cancelou as sessões de novembro e dezembro.

No dia 6 de outubro de 2020, um Fux visivelmente desconfortável, apresentou a seus pares no CNJ a justificativa de sua interferência. Pela forma como ele apresentou, parecia que a juíza estava sacando o dinheiro, colocando em uma mala e estava saindo do tribunal correndo, com R$ 2, 09 bilhões. E que esse ato, quebraria o Banco Itaú, cujo lucro apresentado no último trimestre deste ano, foi o dobro do valor do calote (detalhes mais abaixo).

A última sessão do CNJ de 2021 aconteceu no dia 14 deste mês. O CNJ volta em fevereiro, mas sabe-se lá quando Fux pretende pautar a reclamação que provocou sua interferência ilegal no processo. “Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos dedecisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”. Fux faz mal à justiça brasileira.

