Calote do Itaú (ITUB4) em acionista, o maior golpe do Brasil com ajuda de Fux no CNJ, já dura 490 dias e já rendeu ao banco mais de R$ 1.2 bi

O Banco Itaú (ITUB4) apresentou, em setembro de 2020, uma reclamação genérica, simplória e baseada em falsas alegações contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, da 1ª Vara do Tribunal de Justiça do Pará à Corregedoria da Corte e ao Conselho Nacional de Justiça, por ela ter determinado, em processo transitado em julgado, um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020.

O valor do débito é de R$ 2.090.575.058,25 (dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), e diz respeito a um lote de 51.939.753 ações do banco que pertencem a empresa Rondhevea. O processo tramita há 19 anos e desde 2014 aguardava a execução da sentença. Em setembro de 2020 após assumir o processo, a juíza entendeu que não havia mais o que ser feito, exceto determinar o bloqueio para dar prosseguimento. O Itaú, sem ter como recorrer, optou pelo jogo sujo, e acusou a juíza de ter sido ‘parcial’ em sua decisão e de ter ‘proibido o acesso dos advogados aos autos’’. A ‘parcialidade’, segundo alegou o advogado Rafael Barroso Fontelles, se deve ao fato da magistrada não ter comunicado previamente o banco sobre o bloqueio. Na verdade, a juíza apenas seguiu o Novo Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Mas a chicana colou. E foi aceita, talvez pelo fato de Rafael Barroso ser sobrinho, e herdeiro do escritório do titio, o ministro Luís Roberto Barroso.

Luiz Fux em um ‘excesso de zelo’ e abusando de sua autoridade como presidente do CNJ, ordenou por telefone que a magistrada ‘se abstivesse de promover qualquer ato no processo’, e que ela ‘desbloqueasse os valores’. O ministro também cometeu uma enorme ilegalidade ao interferir no processo, afinal, o CNJ tem seus limites e atribuições definidos pela Constituição:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Fux levou o caso ao conhecimento de seus pares no CNJ, mas não contou, porém, que não havia sido bloqueado um centavo sequer. Também não explicou ao colocar o assunto em pauta no dia 6 de outubro de 2020, que o advogado que queria acesso ao processo sigiloso, contratado em cima da hora, não tinha procuração do banco. E ainda omitiu o fato da ação ter transitado em julgado.

Com a manobra, o banco vem ganhando tempo, e consequentemente dinheiro. Em um cálculo bem superficial e conservador, neste período de 490 dias, desde que Fux interviu, o banco lucrou aproximadamente pouco mais de R$ 1.12 bilhão em um cálculo conservador de correção através de um investimento simples.

O Itaú realmente pode bater no peito e dizer, “In Fux We Trust”, enquanto a segurança jurídica do país sangra à beira da estrada.

Fux embasou sua decisão em mentiras apresentadas sobrinho de Barroso, que chegou a encaminhar comunicação ao Tribunal de Justiça informando que ‘o dinheiro estava disponível’, e ainda mentiu afirmando que o SISBAJUD apresentou problemas “em todas as instituições”. Por uma daquelas coincidências providenciais da vida, apenas o Itaú teve problemas, exatamente naquele período do bloqueio.

