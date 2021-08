“Calote nunca mais”, diz Fux que mantém calote aplicado pelo Itaú em acionista, via CNJ, há quase um ano

Algumas vezes tem-se a nítida impressão que o ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), fala algumas coisas de forma distraída, ou mesmo proposital.

O ministro foi um dos palestrantes em evento promovido pela XP Investimentos, e falou sobre o calote que o governo Jair Bolsonaro quer aplicar nos precatórios da União, cujos pagamentos são definidos pela Constituição. Segundo Fux, “não se pode admitir “calote” e mesmo que seja negociado um prazo para o pagamento, deve ser em tempo razoável”.

“Calote nunca mais. Vamos fazer um parcelamento suportado pela União, e não parcelamento ad infinitum que representa um descumprimento de suas obrigações. Os precatórios devem ser pagos. Isso é uma premissa básica”, afirmou o presidente do Supremo.

Em outras palavras, ele quis dizer que o STF vai autorizar o calote.

Precatórios são dívidas de governo com sentença judicial definitiva. A quitação dos débitos está prevista na Constituição Federal, a mesma que Fux rasgou ao permitir que o Itaú mantenha o maior calote da história do Brasil contra um acionista, através de uma denúncia totalmente infundada feita pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que determinou o bloqueio judicial de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú. Rafael é sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

O golpe que o Itaú vem promovendo só foi possível graças a anuência de Fux, que acatou uma reclamação sem nenhum fundamento, e agindo como corregedor interino do CNJ, cassou a decisão da magistrada, alegando uma tese que não se sustenta em nenhum tribunal do mundo, a de que o ‘CNJ pode intervir em alguns casos em decisões judiciais’. Isso sem definir nenhum critério ou parâmetro e contrária a toda jurisprudência do próprio Supremo.

Fux é, sem dúvida alguma, um dos maiores responsáveis pela insegurança jurídica que vem ocorrendo no país, com teses absurdas, contrárias à Constituição, jurisprudências e normas consolidadas. O despautério do ministro é tão grande, que ele sequer conclui o julgamento da reclamação contra a juíza, que começou a ser julgado há quase um ano pelo Plenário do Conselho. Fux sabe que sua decisão é ilegal, e vem ‘matando no peito’ o calote a favor do banco.

O processo diz respeito a um lote de ações adquiridos em 1973, que o banco se recusa a reconhecer. No processo, o Itaú foi multado por litigância de má-fé e por mentir à justiça. O Banco Itaú promove calotes sistêmicos no Brasil, e tem um longo e interminável histórico de desrespeito às decisões judiciais.

Pelo jeito, Fux quer mesmo institucionalizar o calote no Brasil.

https://politico.painelpolitico.com/calote-nunca-mais-diz-fux-que-mantem-calote-aplicado-pelo-itau-em-acionista-via-cnj-ha-quase-um-ano/

Via Painel Político