Calotes em precatórios e acionistas do Itaú, Marco Temporal, ameaças de golpe, e Fux preocupado com juízas do Afeganistão

“Turbantes e togas” é o título de artigo publicado no Jornal O Globo na última terça-feira assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que também preside o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 10 parágrafos, que poderiam ser 5, o ministro discorre sobre “a delicada posição das juízas do Afeganistão, impedidas de cumprir suas funções institucionais”. Isso mesmo. O Brasil despedaçado, dividido, com ameaças diárias de golpes contra a democracia, com lunáticos querendo o fechamento do Supremo, Congresso, luta armada, e Fux preocupado com a questão das juízas do Afeganistão.

Vou fazer uma breve observação, que talvez o ministro, como sempre superficial, desconheça. O Afeganistão não é regido por normas ocidentais. Eles tem seus próprios problemas, e organismos que regulam essas questões. Não cabe a Fux, por mais que ele queira, se intrometer em questões que não lhe dizem respeito. Ele deveria começar respeitando as decisões das juízas brasileiras, como foi o caso da magistrada Rosana Lúcia de Canelas Bastos, que determinou uma ordem de bloqueio contra o Banco Itaú, e Fux atropelou a Constituição e as competências do CNJ, cassando a decisão da juíza e taxando-a de irresponsável ao alegar que a ordem dela foi ‘teratológica’ e ‘açodada’.

Fux não tem autoridade para questionar as práticas dos xiitas do Talibã, se por aqui ele próprio desrespeita as leis ao adotar uma postura sabidamente irregular.

Enquanto o ministro gasta seu tempo tergiversando sobre turbantes e togas, milhares de indígenas aguardam a boa vontade do Supremo que vem empurrando com a barriga o julgamento do Marco Temporal, uma invencionice que tenta roubar a terra dos nativos.

Fux vem numa crescente de validar calotes, provocando prejuízos a milhares de brasileiros que tinham esperança de receber seus precatórios, cujo pagamento é assegurado pela Constituição, mas que o ministro quer ‘parcelar’, sob alegação de não onerar os cofres da União. Tenha dó, Fux. Quer economizar dinheiro público, um bom começo é reduzir a quantidade de militares nas forças armadas, que não dão retorno algum à sociedade, exceto gordas pensões e ensaios golpistas.

O Brasil está afundado em uma das maiores crises de sua história, com inflação galopante, conflitos e ameaças, fome batendo na porta de milhões, desemprego na marca histórica e Fux, que deveria ser um dos bombeiros dessa crise, e protagonista de entendimentos e diálogos, está preocupado com a situação das juízas afegãs.

Isso ajuda a explicar o tamanho do buraco que estamos enfiados. É mais ou menos como aqueles que se preocupam com Argentina, Venezuela ou Cuba, preferem não enxergar os próprios problemas que cercam sua comunidade, dando pitaco nos países alheios.

A interferência

Na sessão que começou a ser julgada a reclamação contra a juíza, em 6 de outubro do ano passado (vídeo mais abaixo), Fux se portou com valentia, adjetivou a magistrada e após um pedido de vistas, não levou mais a reclamação à pauta, mantendo a juíza como suspeita, e o banco sem pagar o que deve.

Fica praticamente impossível acreditar que o banco escolheu o escritório do sobrinho de Barroso aleatoriamente. Também fica difícil aceitar que o CNJ, órgão responsável por avaliar conduta de magistrados e a organização da justiça, se preste a ser um mero puxadinho de banco caloteiro, contumaz devedor, habituado a não honrar compromissos com seus acionistas.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/calotes-em-precatorios-e-acionistas-do-itau-marco-temporal-ameacas-de-golpe-e-fux-preocupado-com-juizas-do-afeganistao/

Autoria: Alan alex, Painel Político