Câmara de Porto Velho dará posse aos últimos aprovados no concurso de 2018; confira relação No total, havia ainda dez cargos para serem preenchidos; sete pessoas alcançaram a pontuação necessárias e três ficaram vagos

Porto Velho, RO – Em 2019, compreendendo a necessidade de atender as solicitações advindas do Ministério Público (MP/RO), o vereador-presidente da Câmara de Porto Velho Edwilson Negreiros, do PSB, homologou o concurso do ano anterior.

Na próxima segunda-feira (26), o Legislativo-mirim dará posse a sete remanescentes (os demais já foram convocados).

São eles:

01) Adriana de Frota Rodrigues, para a função técnico-legislativo;

02) Ana Paula Fonseca de Carvalho, para a função técnico-administrativo;

03) Breno Nascimento Tenório, para a função técnico-administrativo;

04) Glennes Gabriel Benarrosh Pontes para a função técnico-administrativo;

05) Tarson Bonfá de Oliveira, para a função de analista jurídico;

06) Vanessa Cordeiro, para a função técnico-administrativo;

07) Yulia Louise Amorim, para a função técnico-legislativo.

No total, houve convocação para ocupação de dez ofícios, mas três funções ficaram vagas.

Os citados deverão comparecer ao Plenário Bohemundo Álvares Afonso: a solenidade terá início às 10h.

Negreiros compreende que com a homologação do concurso a Casa de Leis municipal demonstra respeito à sociedade de Porto Velho, estando – como sempre esteve –, disposta a cumprir todas as determinações exigidas pelos órgãos de fiscalização e controle.

“A Câmara caminha sempre de acordo com a legalidade e em sintonia com as instituições, além de valorizar o ser humano, rotineiramente capacitando seus servidores, e, agora, encerrando o ciclo relacionado ao concurso de 2018 com a convocação dos últimos remanescentes”, concluiu o presidente.

Via Assessoria / Câmara-PVH