Caminhão tanque tomba na BR 364 após ser fechado por outro veículo

Acidente aconteceu entre as cidades de Ouro Preto do Oeste e Jaru.

Na manhã desta terça-feira (26), um caminhão tanque tombou na BR 364, sentido Ouro Preto d’Oeste, no trecho conhecido como duas placas. O caminhão em questão pertence ao Laticínio Três Marias, de Ouro Preto e estava carregado com soro, quando foi fechado por um veículo não identificado, ao tentar uma ultrapassagem forçada.

Um bombeiro da cidade de Jaru que estava retornando do seu plantão com destino a Ji-paraná, passou no momento exato do acidente e prestou socorro ao motorista do veículo, que apesar da aparente gravidade do acidente, estava com os sinais vitais normais e não sofreu nenhum ferimento.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local do acidente para realizar os procedimentos cabíveis. Já o veículo causador do acidente não foi localizado.

