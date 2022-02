Caminhões frigoríficos vão transportar merenda escolar para escolas indígenas na região

Escolas indígenas da Rede Pública Estadual de Ensino contarão com mais um grande investimento do Governo de Rondônia. Por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) dois caminhões frigoríficos serão destinados a atender a demanda de gêneros alimentícios no cardápio da alimentação escolar dessas escolas sob incumbência da Seduc.

O objetivo da compra é facilitar a logística e a distribuição de alimentos cumprindo os protocolos e medidas sanitárias necessárias para realizar o transporte de forma adequada, assegurando a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, da cidade, às aldeias indígenas onde estão localizadas as escolas.

Os caminhões de merenda escolar vão atender 26 unidades escolares indígenas, pertencentes às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) de Guajará-Mirim e Ji-Paraná, onde possuem mais unidades escolares indígenas com acesso via terrestre.

Dois caminhões foram adquiridos para atender unidades escolares

Cada caminhão possui baú isométrico misto para refrigeração e congelamentos, que garantem o transporte dos itens da alimentação de forma segura, com a temperatura adequada para cada tipo de alimento, sejam congelados, resfriados ou secos.

Os caminhões são compostos de balança digital com capacidade para 60 quilos (kg); mala para armazenamento e transporte da balança; termômetro digital (infravermelho); prateleiras removíveis de alumínio estrutural; unidades de caixas plásticas monobloco vazadas com capacidade de 48 litros cada; unidades de caixas plásticas monobloco fechadas com capacidade de 48 litros; carrinho logístico de carga com capacidade para 225 kg e um reservatório de água de 25 litros.

Os veículos foram adquiridos com recurso próprio do Governo de Rondônia, cada um no valor de R$ 263.502,00 (Duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e dois reais), totalizando o investimento de R$ 527.004,00 (Quinhentos e vinte e sete mil e quatro reais). A compra dos mesmos foi realizada por meio da Ata de Registro de Preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O Secretário de Estado da Educação, Suamy Vivecananda, destacou que a compra qualifica a distribuição de merenda para os alunos das escolas indígenas. “É mais uma grande conquista do Governo do Estado para a educação, onde a alimentação escolar é essencial no desenvolvimento biopsicossocial dos alunos”.

assessoria