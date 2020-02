Caminhoneiro desaparecido é encontrado morto dentro do veículo as margens da BR 364

O caminhoneiro identificado como João Cardoso da Silva, foi encontrado no final da tarde deste sábado (01) sem vida dentro da cabine de seu caminhão estacionado as margens da BR 364 na altura do KM 437, próximo a Policia Rodoviária Federal em Jaru.

Seu cunhado já havia comunicado as autoridades policiais que ele havia desaparecido e estava desde quinta-feira passada (30) sem dar notícias, comportamento atípico, pois sempre falava com a família.

Neste sábado ele resolver sair a procura encontrando o caminhão próximo a Jaru, a Policia Rodoviária foi até o local e constatou que o corpo do caminhoneiro já estava em estado de decomposição com as mãos roxa e corpo rígido. A Perícia da Policia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos para início das investigações.

Acredita-se que João Cardoso tenha vim a óbito por causas naturais. O corpo de João Cardoso foi recolhido pela funerária Pax Cristo Redentor, ele será velado na cidade de Ji parana onde reside seus familiares.

