Caminhoneiros ainda protestam em 3 Estados, mas sem interdição das rodovias

O Ministério da Infraestrutura informou nesta sexta-feira, 10, que apenas 3 Estados seguiam com pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. De acordo com o órgão, nestes locais a abordagem aos veículos de carga.

Mas, de acordo com o boletim das 7h30, com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF),”não há pontos de interdição em rodovias federais” no momento.

Nos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santos e Paraná não há mais qualquer ponto de retenção nas rodovias. Já no Mato Grosso e Pará há aglomerações sem prejuízo ao fluxo de veículos.

Este é o quarto dia de manifestações promovidas por caminhoneiros que são a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta-feira, concentrações foram registradas em rodovias de pelo menos 16 Estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis tiveram o trânsito liberado pelos manifestantes.

O ministério afirmou que número de ocorrências em rodovias federais caiu 45% desde a noite de quinta-feira.

O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do País. Na gravação, Bolsonaro diz que a ação “atrapalha a economia” e “prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres”. Nesta quinta, ele se reuniu com caminhoneiros.

