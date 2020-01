Caminhonete tomada de assalto no Acre é recuperada pela PM em Guajará-Mirim

Durante a manhã desta terça-feira (28) Policiais Militares com apoio do canil de Ji-paraná, receberam uma denuncia da Policia Federal, que em uma residência na Avenida Dom Xavier Rey número 1519, bairro serraria, havia um veiculo de marca Volkswagen modelo Amarok de placa QLY-9962 de cor branca.

A informação que a Polícia Federal passou, é que este veículo foi tomado como assalto no estado do acre. Diante destas informações o serviço de Inteligência do Batalhão de Fronteira fez um levantamento e acabaram por constatar a veracidade dos fatos.

Rapidamente a equipe operacional foi acionada juntamente com o canil, e em determinado momento com apoio das guarnições, a residência foi cercada, mas receberam a informação que o veículo havia acabado de sair do local.

Várias equipes foram mobilizadas, e uma verdadeira varredura foi feita nas proximidades, poucos minutos depois o veiculo foi localizado e abordado na Avenida 08 de dezembro nas proximidades do INCRA no bairro da Serraria.

Durante a abordagem, os policiais constataram que três pessoas ocupavam a caminhonete, foi feito contato com a Policia Civil do estado do Acre, e o dono do veículo tomado como assalto, reconheceu um os detidos. De acordo com a Polícia Vitor 20 anos, é um dos integrantes do roubo e foi um dos agressores da vitima.

Outro detido é Guttemberg de 19 anos, que alegou ser apenas o motorista, ou seja, a missão dele seria conduzir a caminhonete de Rio Branco até Guajará-Mirim.

Alexandre de 22 anos, disse que estava indo levar Vitor e Guttemberg ao local da travessia do veiculo para a Bolívia.

Os policiais ainda foram a um apartamento pertencente a Wellington de 35 anos, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, e a Polícia descobriu que Vitor e Guttemberg, ficaram no apartamento dele quando do acre chegaram, durante as buscas no apartamento foi encontrado o cartão bancário da vítima.

Dentro do veiculo foi encontrado 01(um) munição calibre 28 intacta, 01(um) molho de chave contendo 02(duas) chaves de veículos e 01(um) chave de residência, 01(um) caixa de ferramentas de marca maylle.

Todos foram conduzidos para delegacia de polícia civil onde foram apresentados ao comissário de plantão.

