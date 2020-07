Campanha Covid Zero Aponiã atende cerca de 400 pacientes em mutirão

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), desenvolveu nesta sexta-feira (24) uma força-tarefa de atendimento médico a moradores do bairro Aponiã, no pátio da Escola Municipal Senador Olavo Gomes Pires. O foco foi pacientes com sintomas do novo coronavírus (Covid-19), detectados após mapeamento e busca ativa na denominada “Campanha Covid Zero Aponiã”, que percorreu 46 ruas do bairro.

Os pacientes passaram por triagem e consulta médica. O prefeito Hildon Chaves esteve no local e acompanhou os trabalhos confirmando o compromisso da administração municipal em dar atenção primária em casos suspeitos.

“Este bairro [Aponiã] é o que tem maior índice de infecção do vírus em Porto Velho. Os medicamentos azitromicina, ivermectina, ibuprofeno, oseltamivir (o tamiflu) foram adquiridos e, em casos prescritos, receberam os medicamentos para tratamento. A distribuição não ocorre de forma indiscriminada à população, mas sob orientação médica, ainda na fase inicial”, destacou.

Já a secretária de Saúde, Eliana Pasini, reforçou que os atendimentos à comunidade serão retomados e passará a ter mais consistência principalmente onde não há Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima. “Hoje, atendemos casos de Covid-19 em todas as UBSs. A nossa intenção é atender aquelas pessoas sintomáticas (com sintomas e precisam de consultas médicas e medicamentos) com esta ação abrangendo o maior número de pessoas, pois nossas Unidades têm limitações e, aqui, há um maior número de médicos atuando”, disse.

Eliana reforçou que, após a consulta, quem recebeu encaminhamento para exames será contemplado e seguirá tendo o acompanhamento devido até a cura.

“O mais importante é a prevenção e prudência. Continuem adotando todas as cautelas, pois a situação ainda é de muita gravidade. Não podemos relaxar! Se cada um de nós fizer a nossa parte vamos vencer esta ‘guerra’ contra esse inimigo invisível”, reiterou Hildon Chaves.

Parceiros e doações

Francisco Holanda, representante do grupo empresarial “Pensar Rondônia” fez a entrega de um lote do medicamento ivermectina que estava em falta no estoque da Semusa. A doação dará suporte até o recebimento da nova remessa, de aproximadamente 40 mil comprimidos, adquirida pela Prefeitura, prevista para a próxima segunda (27).

A presidente do Sindicato Médico de Rondônia (Simero), Flávia Lenzi, destacou o apoio às equipes de saúde que realizam o atendimento primário aos casos suspeitos de Covid-19.

“Estamos aqui para ajudar e dar suporte aos profissionais. Entregamos equipamentos de proteção individual (EPIs), como aventais semi-impermeáveis (fabricação própria com a contratação de costureiras) – indicados para o ambiente que não tem aerosanização -, máscaras cirúrgicas triplas e protetor facial (face shield)”.

Flávia reforçou a necessidade de distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos (evitar contato com o rosto e olhos) e, em caso de saída de casa, tomar banho, escovar dentes e limpeza dos objetivos de uso frequente como, por exemplo, capinha e celular, óculos, entre outros.

Equipe

Cerca de 10 médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde e profissionais da Unidade de Saúde da Família Aponiã estiveram envolvidos na ação que atendeu aproximadamente 400 pessoas, sob a coordenação da Semusa, através do Departamento de Atenção Básica (DAB).

Novas ações

De acordo com a Prefeitura, outros bairros com maior densidade populacional e locais com maior incidência da doença serão contemplados, em breve, com ações nos mesmos moldes e estrutura.

