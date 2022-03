Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa em 4 de abril

O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (15/3), que a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, o vírus da gripe, terá início em 4 de abril.

De acordo com a pasta, serão distribuídas 80 milhões de doses para atender a população-alvo, formada por 79,7 milhões de pessoas.

Segundo o órgão federal, a campanha ocorrerá em duas etapas, e contará com o Dia D de mobilização nacional, previsto para 30 de abril. A vacinação segue até o dia 3 de julho de 2022.

A divulgação da campanha ocorre meses após o Brasil vivenciar um grande surto de influenza A, causada, principalmente, pela nova variante Darwin da cepa H3N2, e pelo subtipo H1N1. Os casos começaram a subir no fim de 2021, e a escalada dos casos positivos fez com que diversos estados tivessem escassez de testes para detectar o vírus

O Instituto Butantan já produziu a versão atualizada do imunizante, que inclui proteção contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B, e começou a envasar o material em fevereiro deste ano.

Veja o calendário da Campanha de Vacinação contra a gripe em 2022:

Primeira etapa: 04/04 a 02/05

Idosos com 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde.

Segunda etapa: 03/05 a 03/06

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com comorbidade;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

Cepa Darwin (H3N2)

A primeira identificação da nova variante da gripe foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os pesquisadores utilizaram amostras coletadas na cidade do Rio de Janeiro para investigar a cepa, batizada de H3N2 Darwin. Assim como nas demais mutações do vírus, os sintomas da nova variante são febre alta, tosse, garganta inflamada, dores no corpo, na cabeça e nas articulações, além de calafrios e sensação de fadiga.

Baixa vacinação

Segundo a Fiocruz, o aumento de casos durante os últimos meses do ano passado foi um fenômeno atípico no Brasil, já que o vírus da influenza tem maior circulação no período de inverno, entre os meses de julho e setembro.

Pesquisadores da fundação também pontuaram que o resultado da campanha de vacinação em 2021 também interferiu negativamente no aumento de casos da doença no Brasil.

A ação promovida pelo Ministério da Saúde teve início em abril de 2021 e chegou a ser prorrogada devido à baixa cobertura. A campanha terminou em 30 de setembro, mas o público-alvo — formado por idosos, gestantes, crianças e profissionais da saúde — não foi completamente atingido durante o período.

