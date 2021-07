Campeão rondoniense-2021 será conhecido nesta quarta-feira (14/07)

Porto Velho e Real Ariquemes travam duelo nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pelo jogo de volta da final do Campeonato Rondoniense 2021. A partida será transmitida pelo Facebook da FFER.

No jogo de ida da final disputado no último dia 7 de julho, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Quem vencer o duelo desta quarta-feira ficará com o título estadual. Caso ocorra novo empate, o campeão será conhecido através das cobranças de penalidades.

Para a partida entre Porto Velho e Real Ariquemes foi designado o árbitro Jonathan Antero Silva, que será auxiliado por Joverton Wesley Souza Lima e Davi da Silva Oliveira. O quarto árbitro será Thiago do Carmo Brasil, enquanto que o quinto árbitro será Reginaldo Alves de Melo.

Texto/Foto: Alexandre Almeida