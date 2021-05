Canoagem: Brasil chega à final na Rússia e pode garantir vaga olímpica

A baiana Valdenice Conceição ficou perto da vaga olímpica nesta quinta-feira (20) ao se classificar para a final da canoagem velocidade (prova C1 200m) no Pré-Olímpico, que ocorre simultaneamente à segunda etapa da Copa do Mundo da modalidade, em Barnaul (Rússia). A canoísta disputará a final na madrugada desta sexta (21), às 4h24 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Canoagem (ICF, sigla em inglês), no Youtube. O evento é o último da corrida olímpica para Tóquio 2020. Se vencer, a baiana será a primeira mulher a garantir vaga nos Jogos de Tóquio (Japão) na canoagem de velocidade.

Valdenice Conceição está na final da classificação olímpica do C1 200m, a canoísta disputa em Barnaul na Rússia a última chance de conquistar a vaga para Tóquio.

“Hoje não foi uma prova muito fácil, sai bem e acabei me surpreendendo com o vento nos últimos 50 metros, graças a Deus não fui desclassificada e consegui passar para a semifinal direto, isso que foi o melhor e amanhã vamos com tudo em busca da nossa vaga”, disse Valdenice em depoimento à Confederação Brasileira de Canoagem (CBC).

Classificada para a final C1 200m no Pré-Olímpico, Valdenice Conceirão também garantiu vaga à semifinal da Copa do Mundo que começa na madrugada desta sexta (21). Outra brasileira também brigará para garantir presença nos Jogos. É a paranaense Ana Paula Vergutz, que disputará no kaique (K1 500m). Será a última chance da canoísta para carimbar o passaporte rumo a Tóquio. A atleta não foi bem na competição de hoje (21). Nas duas provas que disputaou – K1 200m, e K1 500m – parou na semifinal.

“Não foi desta vez, não conquistei a vaga, não foi um dia muito feliz pra mim, eu não consegui remar muito bem. Ainda temos a Copa do Mundo aqui na Rússia, vou tentar buscar o meu melhor tempo para sair daqui com algo satisfatório, conto com a torcida de vocês”, fala Vergutz.

Confira AQUI as vagas já confirmadas do Brasil na Olimpiada de Tóquio.

Programação:

C1 200 metros com Valdenice Conceição

21/05 – 04h24 – Final na busca da Cota Olímpica (Pré-Olímpico)

22/05 – 00h15 – Semifinal da Copa do Mundo

22/05 – 02h49 – Final da Copa do Mundo

K1 500 metros com Ana Paula Vergutz

21/05 – 0h00 – Classificatória

22/05 – 0h00 – Início das semifinais

23/05 – 02h41 – Final

Via Agência Brasil