Caravana do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia está na região de Cacoal e Ariquemes esta semana Para levar esclarecimentos sobre as atividades do Sindicato em defesa do emprego, dos direitos, da saúde e da vida dos bancários

Em continuidade à sua jornada de visitação em todos os recantos do Estado, a diretoria do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO) viajou, na manhã desta segunda-feira (21/2) para dois pontos estratégicos da sua base: a regional Cacoal e a regional Ariquemes.

Em Cacoal estarão acompanhando o diretor da Regional, Paulo Pereira, nas visitas e reuniões, os dirigentes Ivone Colombo (presidente), Antônio Tavares (Cooperativas) e José Toscano (Administração).

Já em Ariquemes o secretário geral do Sindicato, Ricardo Vitor, acompanhará o diretor da Regional, Jonas Pinheiro, às agências bancárias e unidades de cooperativas de crédito.

Assim como vem fazendo desde o mês de dezembro de 2021, os dirigentes, nessas viagens que duram a semana inteira, visitam e se reúnem com os trabalhadores do ramo financeiro (bancários e cooperativários) para levar esclarecimentos sobre as atividades do Sindicato em defesa do emprego, dos direitos, da saúde e da vida dos bancários e cooperativários, enfatizando, sobretudo, a importância da continuidade com os procedimentos de prevenção e proteção à covid-19 e, também, aos casos de Influenza (gripe H3N2), que tem causado, desde o fim do ano passado, um preocupante aumento no número de internações e até óbitos no Estado.

Mais informações e imagens durante a semana.

Assessoria Sintero