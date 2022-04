Caravana do SINDSEF-RO é recebida no Ministério da Economia para tratar sobre Medida Provisória que abre prazo para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico-EBTT

Professores que estão na caravana do Sindsef/RO, em Brasília, participaram na terça-feira (27), de reunião no Ministério da Economia para tratar especificamente sobre a Medida Provisória (MP) que abre prazo para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A comitiva do Sindsef foi recebida pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani a pedido do senador Marcos Rogério. Também participaram da reunião, o deputado federal Expedito Neto e a deputada federal Silvia Cristina.

Na reunião, os professores foram informados pelo senador Marcos Rogério de que a edição da MP do EBTT depende a votação e aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional – PLN 01/22, que têm a previsão de ser votada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira (29).

A PLN 01/22 abre crédito suplementar de R$ 1,7 bilhão para recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos sociais para pagamento da folha já contratada de servidores ativos, militares e dos ex-territórios.

O secretário do Ministério da Economia, Leonardo Sultani, assegurou o compromisso de dar andamento nos processos de enquadramento assim que a matéria for aprovada e disse que uma equipe está preparada para cumprir a meta de todos os enquadramentos até junho deste ano.

A Caravana do Sindsef permanece em Brasília, intensificando o contato com os parlamentares de Rondônia para aprovação da PLN 01/22 e na quinta-feira estará acompanhando as movimentações para votação da matéria.

CARAVANA SINDSEF

Formada por professores, delegados de base de diversas categorias e membros da Diretoria Executiva, a caravana tem como objetivo fortalecer a luta por recomposição salarial e reivindicar do governo federal resposta e abertura de mesa de negociação e na oportunidade e reforçar as tratativas que o sindicato já vem fazendo, em prol do reabertura EBTT.

O Sindsef alerta quanto a tentativas de desinformações no meio dos professores a respeito dessa luta assumida pelo Sindsef, que vem fazendo todo investimento necessário para a conquista deste pleito. A MP do EBTT está sob a liderança do senador Marcos Rogério, conta com apoio de toda bancada federal e já tem aval positivo do Ministério da Economia.