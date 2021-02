Carlos Alberto de Nóbrega e esposa são internados com Covid-19

Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, a médica Renata Domingues, estão internados com Covid-19. O apresentador de A Praça é Nossa, do SBT, revelou o fato em postagem em rede social na noite de sábado (20/02), sem revelar o motivo da internação. Já neste domingo (21/02), Carlos fez uma nova postagem, dando a entender que contraiu o novo coronavírus.

“Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento e estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula João Victor está em isolamento, em sua casa, e não sente rigorosamente nada”, escreveu o apresentador, na legenda de uma foto em que aparece sorridente, no hospital.

“Se Deus me permitir, estarei gravando A Praça no dia 24 de março. Com novidades e novos personagens. O SBT aprovou todos os meus pedidos sugestões: eu sentado no banco novo, os comediantes consagrados e os novos convidados. Certamente vamos colocar A Praça em seu lugar: liderando a audiência. Muito obrigado pelas mensagens (centenas) que têm chegado”, completou.

Ele é casado com Renata Domingues desde 2018Reprodução / Instagram Carlos Alberto está internado Ele estava se mantendo isolado por conta da pandemiaReprodução

Em uma postagem anterior, o apresentador declarou seu amor à esposa. “Sempre juntos e agarradinhos. Foi você ser internada na quinta e lá vim eu atrás, sábado. Vamos disputar quem sai primeiro. E como eu sou um cavalheiro, primeiro as damas”, declarou-se.

“Quero que meus seguidores saibam o quanto eu te amo, te admiro, minha mulher, minha parceira, minha médica… Minha Renata. Logo, logo estaremos brigando pra ver quem fica com mais edredom para se cobrir. Até daqui a pouco”, prosseguiu o veterano.

Renata foi vacinada dias antes

Por atuar como profissional de saúde, Renata foi vacinada na semana passada, dias antes de receber o diagnóstico. Contudo, é provável que ela já estivesse contaminada. Isso porque o tempo decorrido do contágio até o aparecimento dos sintomas pode variar entre 2 e 14 dias.

Após a vacina, o sistema imunológico também leva, em média, duas semanas para criar anticorpos neutralizantes, capazes de barrar a entrada do vírus nas células.

Filho do apresentador também foi diagnosticado

Na última semana, Andréa Nóbrega, ex-mulher do artista, desabafou ao contar que João Victor, de 20 anos, fruto do casamento dos dois, foi diagnosticado com a doença. Segundo Andrea, ele está com febre, sendo medicado e isolado no quarto da casa onde a família mora.

“A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Infelizmente, o João Victor pegou Covid. Ele ficou preso em casa 2020 inteirinho e, agora, em 2021, jovem, com os amigos… Uma saidinha aqui, uma viagem ali, está com Covid. Fiquei sabendo disso na quarta-feira (17)”, contou Andréa, em entrevista ao canal do YouTube da jornalista Lisa Gomes.

