Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, morre no Rio de Covid

Diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, ele estava internado na UTI de hospital em Copacabana desde o fim do ano passado

Rio de Janeiro – Carlos Geraldo Langoni, 76 anos, ex-presidente do Banco Central, morreu, na madrugada deste domingo (13/6), por complicações causadas pela Covid-19. O atual diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) estava internado na UTI do Hospital CopaStar, em Copacabana, desde o fim do ano passado.

Em janeiro, a família do economista chegou a pedir doação de sangue nas redes sociais.

Langoni comandou o BC de 1980 a 1983, além de atuar como chefe-executivo do grupo NM Rothschild no Brasil entre 1989 e 1997. O ex-presidente do BC também participou do processo de privatizações da Vale e Embraer durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Em nota, o Hospital CopaStar lamentou a morte do paciente Carlos Langoni e se “solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”. O hospital também informou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.

Metrópoles