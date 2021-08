Carreta carregada com milho tomba na BR-364 em Porto Velho

Na tarde desta terça-feira (03) uma carreta carregada com milho teve parte de sua carga tombada na BR-364, próximo a entrada da estrada dos periquitos, que dá acesso ao bairro Ulisses Guimarães em Porto Velho. A carga de milho ficou toda esparramada pela BR. Este foi o segundo caso registrado em menos de 15 dias.

O primeiro caso ocorreu na BR-319, onde parte de uma carreta veio a tombar, ficando danificada e esparramando todo milho na via. As autoridades foram acionadas e as mesmas entraram em contato com o motorista para verificar qual foi o motivo do ocorrido. A forma que a parte da carga tombada estava chamou a atenção das pessoas, pelo fato, de estar bem destruída. Na via tinha marcas de frenagem.

Em seguida, pessoas começaram a se aproximar perto do milho jogado ao chão esperando as autoridades liberarem para o saqueamento do milho.

Via News Rondônia