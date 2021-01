Carreta desgovernada destrói poste de energia em Jaru

Uma carreta que estava estacionada em frente a um supermercado na avenida JK, no Setor 03, em Jaru, desceu sozinha na tarde desta terça-feira (19) e acabou derrubando uma placa de sinalização e um poste da rede de energia elétrica.

Segundo informações, o motorista estacionou a carreta da marca Volvo, modelo 420 Globetrotter, carregada de fertilizante que transportava de Porto Velho à Vilhena, no estacionamento do Irmãos Gonçalves para fazer compras e declarou que deixou o veículo engatado e com o freio puxado antes de entrar no mercado, mas devido a uma possível falha mecânica, ela acabou descendo lentamente e colidiu em um poste.

A carreta ainda derrubou uma placa de sinalização de trânsito, o que desviou a trajetória e evitou de colidir em uma caminhonete que estava estacionada. No cruzamento da rua Tapajós, a carreta ainda quase atropelou um ciclista, que foi rápido e conseguiu pular da bicicleta. O veículo só parou após colidir e destruir o poste de concreto da rede de energia elétrica.

A Polícia Militar foi acionada e deu apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para registro da ocorrência. Homens que prestam serviço para a Energisa também chegaram ao local para iniciar reparo na rede.

Fonte: Jarunoticia