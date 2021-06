Carreta tomba na serra da BR-435 entre Vilhena e Colorado do Oeste

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando apoio e controlando o trânsito

Um acidente foi registrado na BR-435, entre Vilhena e Colorado do Oeste. O tombamento de um dos vagões de uma carreta carregada com cloreto de potássio foi registrado nesta terça, 29, no Km 34.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, no momento em que o veículo realizava contorno em umas das curvas sentido Colorado do Oeste, o último vagão da carreta tombou, espalhando boa parte da carga por vários metros da pista.

Por causa do acidente, uma enorme fila de veículos se formou no sentido Vilhena.

Via Cone Sul Acontece