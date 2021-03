Carro de autoescola se envolve em acidente com motoneta

Um veículo de uma autoescola de Vilhena se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 02, no cruzamento da avenida Tancredo Neves, com a rua 521, no bairro Jardim América.

Segundo informações levantadas pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE no local, uma aluna conduzia o carro pela avenida, sentido Cuiabá (MT) em companhia de um instrutor, quando no momento de realizar a conversão à esquerda na rua 521, se chocou contra uma motociclista que seguia no mesmo sentido e realizava uma ultrapassagem irregular no cruzamento.

Coincidentemente, a jovem que estava na motoneta Honda Biz que atingiu a parte lateral da frente do carro é prima da aluna da autoescola e, na queda, sofreu escoriações e foi conduzida ao hospital por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

