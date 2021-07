Carros ficam destruídos após colisão em cruzamento de Pimenta Bueno

De acordo com a ocorrência, o condutor do veículo Ford EcoSport relatou que seguia pela Rua 09 de Julho, no sentido à BR-364, momento em que ao chegar ao cruzamento da via com a Presidente Kennedy, houve a colisão com o Fia Palio.

O acidente ocorreu por volta das 04h 00min.

Devido o forte impacto, a frente de ambos os veículos ficaram destruídas.

Os Bombeiros foram acionados e os condutores encaminhados ao HPS Ana Neta, onde ficaram sob cuidados médicos.

Posteriormente, A Perícia Técnica e Polícia Militar estiveram no local e logo após o término dos trabalhos periciais, os carros foram removidos com o auxílio de um caminhão guincho e o transito foi restabelecido.

Via Pimenta Virtual