Casal de usuários de drogas é executado dentro de ‘Inferninho’

O duplo homicídio aconteceu por volta das 05h30, desta sexta-feira, dia 22, na Rua T-12 com a K-0, no bairro Val Paraíso, dentro de uma residência que era usada por usuários para consumir drogas. De acordo com testemunhas, dois homens, armados com facão e um revólver, invadiram a casa e renderam 4 pessoas, entre eles, os proprietários, identificados como Israel dos Santos, de 41 anos, vulgo “Raelzinho ou Cowboy”, ex-presidiário com uma extensa ficha criminal e sua amásia, uma adolescente de apenas 14 anos de idade.

Em seguida, um dos criminosos efetuou 01 tiro na cabeça de Israel e foi até ao banheiro e efetuou outro disparo na adolescente. Depois do crime, a dupla fugiu do local.

Segundo a Polícia, o casal era membro de uma facção criminosa, denominada CV (Comando Vermelho) e não descarta a hipótese de briga de facções. O local também já foi alvo de vários operações policiais, pois, além de ser bastante frequentado por usuários de drogas, estava servindo de abrigo para foragidos da justiça.

Fonte: Comando 190