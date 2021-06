Casal é achado morto em apartamento no Leblon; há suspeita de vazamento de gás

Um casal foi encontrado morto no banheiro de um apartamento no Leblon, na zona sul do Rio, na noite dessa terça-feira, 22. Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos com 30 anos, estavam caídos dentro do box do banheiro. A suspeita é de que tenha ocorrido um vazamento de gás.

Nathalia estava sumida desde segunda-feira, dia 21, e amigos chegaram a divulgar pedidos de ajuda em redes sociais. Ela era psicóloga e atendia em uma clínica na Freguesia, na zona oeste da capital. Familiares e amigos estranharam quando ela não apareceu para os atendimentos e não deu nenhum tipo de explicação.

Os corpos do casal foram encontrados por amigos de Matheus, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). Durante a madrugada desta quarta-feira, 23, uma perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).