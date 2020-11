Casal é preso por fazer sexo no carro e tentar subornar policiais, “50 reais por mais 15 minutos”

Brasil – Na tarde da última sexta-feira (13), um casal foi flagrado enquanto praticavam sexo dentro do carro, em Nova Mutum, a 264 km de Cuiabá.

O homem, de 48 anos, e a mulher de 28, estavam em um carro modelo Toyota Hilux, e foram surpreendidos com a chegada da polícia, no auge do orgasmo. O casal pediu um tempo para se vestir, e afirmou serem casados com outras pessoas, e que estão sendo amante um do outro há quatro anos.

Eles foram encaminhados para a Delegacia Civil para os esclarecimentos. A prática configura atentado ao pudor.

Fonte: PortalCM7