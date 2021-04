Casal morre de Covid-19 e deixa 3 filhos, um deles recém-nascido

Um casal, de São Luís do Maranhão, morreu após complicações por causa da Covid-19 com menos de um mês de diferença. Julianna Mara Santos Sousa Farias, professora, morreu no última domingo e o marido, Ernandes Júnior, engenheiro, morreu no dia 7 de abril.

De acordo com o G1, Julianna e Ernandes estavam juntos há 16 anos e tinham duas filhas, Alice e Maria Cecília. Quando foi infectada, Julianna estava grávida do terceiro filho.

A professora esteve internada durante um mês devido à Covid-19 e, na sequência do parto, o seu estado de saúde agravou-se. Julianna foi piorando e acabou por não resistir às complicações da doença provocada pelo SARS-CoV-2. O bebê, Artur, está bem de saúde.

O caso deixou a comunidade acadêmica do Colégio Cenaza, onde Julianna lecionava, comovida. Veja, abaixo, a homenagem da instituição de ensino à professora.

