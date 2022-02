Caso Antonieli: Investigado pela morte se apresenta à Polícia após decisão judicial que decretou sua prisão preventiva No sábado, pela manhã, a audiência de custódia foi realizada na referida Comarca, sendo determinada a transferência de Gabriel Henrique para a unidade prisional de Pimenta Bueno

A ordem de prisão preventiva expedida pela Vara Criminal de Pimenta Bueno contra Gabriel Henrique Santos de Souza Masioli, investigado pela morte de Antonieli Nunes Martins, foi cumprida na sexta-feira, dia 4, mesmo dia da determinação judicial, segundo dados do processo.

O crime, ocorrido dia 2 para o dia 3 de fevereiro, causou comoção na população do município devido às circunstâncias e à motivação. Ao ser ouvido pela polícia, Gabriel acabou confessando que teria enforcado e esfaqueado Antonieli, com quem mantinha um relacionamento, depois que soube de sua gravidez. O pedido de prisão foi formulado pelo Promotor de Justiça, quando tomou conhecimento do inquérito.

Segundo esclareceu a juíza titular da Vara Criminal, Roberta Cristina Garcia Macedo, o pedido do MP foi formulado às 11h20, de sexta-feira, e, às 12h37, menos de duas horas depois, a prisão foi decretada. O cumprimento da preventiva se deu no mesmo dia, na tarde de sexta, quando o acusado se apresentou à Polícia, na Comarca de Rolim de Moura.

A partir de agora, o processo segue seu trâmite, aguardando o fim das investigações. O feminicídio, por se tratar de um crime contra a vida, está no rol de crimes com previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

