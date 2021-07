Casos de Covid aumentam rapidamente nos EUA em meio a avanço de variante

Os casos de Covid aumentam rapidamente nos Estados Unidos, à medida que avança a variante Delta, altamente perigosa e contagiosa, e o ritmo da vacinação se mantém estagnado, apontam dados divulgados nesta quarta-feira.

Posto de vacinação vazio em Pomona, CalifórniaA média de sete dias de novos casos foi de 13.859 em 6 de julho, um aumento de 21% em relação às duas semanas anteriores, segundo o Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, estatal). Os casos atribuídos aos dias mais recentes podem aumentar ainda mais, devido ao atraso nos relatórios após o fim de semana de feriado.

O aumento é registrado depois que a variante Delta, cepa mais contagiosa do novo coronavírus, representou 52% dos casos nas duas semanas que terminaram em 3 de julho, de acordo com o CDC.

Apesar de ter uma das maiores disponibilidades de vacinas no mundo, a campanha de imunização nos Estados Unidos perdeu força a partir de abril. O presidente Joe Biden falhou em cumprir sua meta de vacinar 70% dos adultos com ao menos uma dose até o Dia da Independência (4 de julho). A cifra atual é de 67%.

As regiões centro-oeste e sul, com menores taxas de vacinação, apresentam taxas de infecção maiores do que as regiões com alta vacinação, como a nordeste, tendência que tem se tornado cada vez mais clara nas últimas semanas.

Um hospital em Springfield, Missouri, ficou sem ventiladores para tratar os pacientes com Covid no fim de semana, noticiou a imprensa local. Os dois hospitais da cidade, de 160.000 habitantes, tratavam 213 pacientes com a doença nesta segunda-feira, frente a 31 em 24 de maio, segundo o “Kansas City Star”.

“A trajetória que provavelmente veremos é de dois panoramas diferentes da pandemia nos Estados Unidos: um em que a mesma é um problema em lugares onde há um alto nível de pessoas não vacinadas”, declarou à AFP Amesh Adalja, do Centro Johns Hopkins para a Segurança Sanitária. “Em outras partes do país, a pandemia será tratada mais como um vírus respiratório comum.”

© MARIO TAMA (Arquivo)

AFP