Cassano, ex-Real Madrid e seleção italiana, é hospitalizado para tratar covid-19

Formado nas categorias de base do Bari, Cassano jogou por Milan, Inter de Milão e Parma. O jogador também fez parte do Real Madrid dos “galácticos” — equipe que contava com Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham entre outros.

Antonio Cassano, ex-jogador de 39 anos com passagens por Real Madrid e pela seleção italiana, foi hospitalizado nesta quarta-feira no Hospital San Martin, em Gênova, na Itália, devido a complicações da covid-19. Ele já havia testado positivo para a doença nos últimos dias e estava cumprindo isolamento em casa.

De acordo com a mulher de Cassano, a jogadora Carolina Marcialis, o ex-atacante contraiu o vírus durante as festas de final de ano. Nas últimas horas, seu estado de saúde piorou, tornando necessária a internação.

O diretor do Hospital San Martino, Salvatore Giuffrida, disse à agência de notícias italiana ANSA que as condições de Cassano estão boas e que ele poderá voltar para casa nesta quinta-feira. Em suas redes sociais, Marcialis também desmentiu a informação de que o marido não havia se vacinado contra a covid, afirmando que ele tomou as duas doses do imunizante.

O ex-atacante também fez parte do elenco da Itália campeã do Mundo em 2006, na Alemanha. A equipe contava também com o volante Daniele De Rossi, que em abril de 2021 precisou ser hospitalizado para se recuperar da covid.