Católicos LGBT questionam o papa que ‘não julgava’ e agora ‘não abençoa’ casamento gay

O mesmo Francisco deu sinal verde para o Vaticano divulgar, na segunda (15), a diretriz para que clérigos não dêem sua bênção a uniões entre pessoas do mesmo sexo

RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Em 2013, seu primeiro ano à frente da Igreja Católica, o papa Francisco se declarou inapto a rejeitar homossexuais que buscassem o conforto de Deus. “Quem sou eu para julgar?”

A fala encheu católicos LGBT com a esperança de, enfim, serem acolhidos sem ressalvas no seio da instituição.

Oito anos depois, quem é ele para abençoar?

O mesmo Francisco deu sinal verde para o Vaticano divulgar, na segunda (15), a diretriz para que clérigos não dêem sua bênção a uniões entre pessoas do mesmo sexo. Afinal, “Deus não pode abençoar o pecado”, diz o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, órgão responsável por formular normas para os fiéis da maior vertente cristã do mundo.

Poucos sacerdotes ousaram bater de frente com a orientação da Santa Sé avalizada pelo papa, ao menos abertamente. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) é exemplo de cautela. Ainda que no reservado haja críticas ao posicionamento, ninguém quer falar publicamente.

Pelo mundo, houve reações que tomaram cuidado para não avançar sinais, mas foram encaradas como um aceno aos LGBT. Uma delas partiu do arcebispo de Chicago. Blase Cupich reconheceu que a “reação compreensível de muitos será de decepção” e pede que a contrapartida seja “redobrar nossos esforços para sermos criativos e resilientes para acolher todas as pessoas LGBT em nossa família de fé”.

Autor de “Building a Bridge” (construindo uma ponte), o padre James Martin foi nomeado em 2017 por Francisco como consultor da Santa Sé. Jesuíta como o papa, ele disse que “a jornada é longa, e Cristo está conosco -pessoas LGBT, famílias, amigos e aliados- e nunca nos deixará”.

“Somos uma igreja peregrina, aprendendo, mudando e crescendo, mesmo em meio ao que pode parecer para muitas pessoas decepções e até mesmo tristezas”, disse James, que sacou o salmo 34 para consolar os desapontados: “Perto está o Senhor dos quebrantados”.

Reverendo gay e professor de teologia da Universidade Fordham, fundada pela Diocese Católica Romana de Nova York, Bryan Massingale afirmou que os padres dispostos a se engajar em ações pastorais para a diversidade “continuarão a fazê-lo, exceto que será ainda mais por baixo dos panos do que era antes”.

Na Áustria, um coletivo de padres dissidentes que desafia a Igreja em tabus como o celibato clerical afirmou que não seguirá a determinação do Vaticano. “Não negaremos a nenhum casal que se ame a bênção de Deus, que eles já experimentam todos os dias, também em um momento de adoração”, disse o padre Helmut Schueller.

A decisão, porém, não é fácil de ser tomada. Sacerdotes que forem contra a decisão do alto clero podem sofrer sanções que vão desde uma advertência até o afastamento de suas funções clericais. Aconteceu em 2019 com o padre Vicente Paula Gomes, suspenso de suas funções da Diocese de Assis (a 433 km de São Paulo) após abençoar o casamento de dois homens.

Um preceito penal (espécie de sentença eclesiástica) estabeleceu que Gomes poderia voltar à paróquia no fim de 2020, mas ficou obrigado a passar um ano sem celebrar uniões e precisou fazer um curso sobre “a perspectiva teológica, jurídica e pastoral” do matrimônio.

O texto diz que o padre se mostrou arrependido da decisão “inconsequente”, um “escândalo iminente”. Ele também foi proibido de falar à imprensa por três anos.

A Congregação para a Doutrina da Fé tomou a decisão após ser provocada por algumas paróquias que expressaram o desejo de abençoar casais como boas-vindas aos LGBT católicos. O órgão afirmou que a posição “não se destina a ser uma forma de injusta discriminação, mas um lembrete da verdade do rito litúrgico”.

O texto reitera o que está expresso no catecismo: é preciso respeitar as pessoas LGBT -sigla que engloba orientações sexuais e identidades de gênero múltiplas que a Igreja, aliás, reúne sob o guarda-chuva “homossexuais”. O problema é que “há uma incoerência fundamental entre essa ressalva e a violência da afirmação ‘Deus não pode abençoar o pecado'”, diz Cris Serra, presidente da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT.

Cris cresceu ouvindo padres lhe dizerem que “mulher com mulher é pecado”. Católica praticante, do tipo que faz questão de comungar (receber a hóstia), conta que só no final da adolescência entendeu que o “sofrimento inexplicável” pela “melhor amiga” tinha nome: estava apaixonada.

Para Cris, que desde 2018 se identifica como uma pessoa não binária (que não quer ser vista num gênero exclusivo, masculino ou feminino), tachar de pecado a orientação sexual perpetua a ideia de que “a família e a Igreja, que deveriam ser lugares seguros, são os primeiros lugares de violência para LGBTs”.

Só não acha que a recusa do Vaticano em abençoar casais fora do conceito de “família tradicional” vá alterar o que já vemos acontecer. “Dificilmente os sacerdotes que, de maneira mais ou menos clandestina, por discernimento das suas consciências, já celebravam essas uniões deixarão de fazê-lo.”

Cris propõe um outro olhar para este capítulo da Igreja. “É muito significativo que a Congregação tenha tido de responder a essa pergunta. Talvez a pergunta em si fale tanto ou mais do que a resposta.”

Sinal de que as paróquias querem se abrir a mais pluralidade. “Vai ficando cada vez mais difícil sustentar uma posição doutrinária que afirma que as vidas e relacionamentos dessas pessoas são ‘intrinsecamente desordenados’, como diz a doutrina. O documento é, como costuma acontecer na história da Igreja, uma reação aos ventos da mudança. Ou, para colocar em termos cristãos, ao sopro do Espírito.”

Também conta pontos a “linguagem mais polida”, diz Felipe Marcelino, coordenador do grupo mineiro Diversidade Católica. “Há um avanço aos pouquinhos ali. Documentos mais antigos diziam que é coisa perversa, ou má inclinação, não se usa mais esses termos.”

Outro lado positivo, segundo Edelson Soler, da Comissão Regional para o Diálogo com a Diversidade, integrada à Arquidiocese de São Paulo: “Toca no tema da bênção para casais homossexuais pela primeira vez, mostrando que a presença dos gays na Igreja não pode mais ser desprezada, simplesmente condenando os atos homossexuais como pecados”.

O documento é o mais recente sinal cruzado de uma fileira de posicionamentos ambíguos de Francisco sobre a participação de homossexuais, transgêneros e outras dessas minorias.

No documentário “Francesco” , de 2020, ele diz que homossexuais “são filhos de Deus e têm direito a uma família”. Mas vale lembrar que, quando era arcebispo de Buenos Aires, disse que a ideia do matrimônio homoafetivo colocava “em jogo a identidade e a sobrevivência da família: pai, mãe e filhos”.

Também já disse a um gay que sofreu abuso por parte de clérigos quando jovem que Deus o fez daquela forma, ama-o assim e que sua sexualidade “não importa”. E que Jesus nunca mandaria embora uma pessoa só porque ela gosta de alguém do mesmo sexo. Um contraste e tanto com os antecessores João Paulo 2º e Bento 16.

Aliado da causa, portanto? Calma lá: em 2019, o pontífice apoiou a educação sexual nas escolas, por ver o sexo como “um dom de Deus, e não um monstro”. Mas só se essas aulas fossem livres de “colonização ideológica”. Caso contrário, “você destrói a pessoa”, pregou.

“A gente deveria se perguntar qual seria a práxis de Jesus. Ele foi uma pessoa que incluía. Se você for olhar, o que há de intrinsecamente perverso numa relação amorosa? Até na concepção bíblica isso gera vida. Não é preciso gerar uma criança para gerar vida. Uma relação amorosa gera vida para as duas pessoas que estão nela”, afirma Felipe Marcelino.

Outro aspecto a ser considerado, segundo ele, é a “LGBTfobia do individuo consigo mesmo, e na maioria das vezes o que está por trás disso é o discurso religioso”.

Exemplos não faltam. “Já ouvi muitos relatos de gente que diz que achava que era ‘um erro de Deus’, olha que frase terrível”, diz. “E já chorei muito, mesmo sempre tendo sido religioso, sempre me perguntando ‘Deus é bom, Deus é pai, mas então Deus não é o meu pai? Sou do demônio então?'”.

Fonte: FolhaPress