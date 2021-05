CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão Série D; Real Ariquemes e Porto Velho representam Rondônia

A Confederação Brasileira de Futebol – CBF divulgou esta semana a tabela de detalhada do Campeonato Brasileiro Série D 2021. A quarta divisão do futebol brasileiro, que reúne 68 clubes, começa no dia 26 de maio com a disputa da Fase Preliminar. Nesta fase, oito clubes brigam em jogos de ida e volta, por quatro vagas na fase de grupos.

Rondônia tem um representante na Pré-Série D, o Real Ariquemes. O Furacão do Jamari enfrenta em 180 minutos o Brasiliense pelo direito a última vaga do Grupo A-05. O primeiro confronto entre as duas equipes será no dia 26 de maio, no Estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Os 90 minutos finais serão jogados no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga-DF, no dia 30 de maio.

Como já dito, o classificado de Real Ariquemes e Brasiliense entra no Grupo A-05. É neste grupo onde está o outro representante rondoniense. Campeão Estadual em 2020, o Porto Velho entra direto na fase de grupos.

Além do Locomotiva, o Grupo A-05 também tem União Rondonópolis-MT, Jaraguá-GO, Gama-DF, Goianésia-GO, Aparecidense-GO, Nova Mutum –MT e o classificado de Real Ariquemes-RO e Brasiliense-DF.

A estreia do Porto Velho será no dia 05 de junho, contra o União Rondonópolis, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis-MT.

Na imagem abaixo, tabela do Primero Turno do Grupo A-05.

Via Folha do Sul