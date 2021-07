CBF troca Esmac x Real Ariquemes para Arena Baenão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou mudança no local da partida de domingo, às 9 horas (horário de Rondônia), entre Esmac-PA x Real Ariquemes pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2.

A partida estava marcada para o estádio Francisco Vasques, porém foi transferida para a Arena Banpará Baenão, em Belém, por solicitação do clube mandante.

No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate no último domingo em 1 a 1 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Quem vencer o duelo de domingo garante vaga na semifinal e consequentemente o acesso à elite do futebol nacional. Caso ocorra novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira abaixo os dados da partida:

3ª Fase (Quartas de Final)

ESMAC-PA x Real Ariquemes

De: Estádio Francisco Vasques, em Belém

Para: Arena Banpará Baenão, em Belém

Horário: 10h – Horário de Brasília (mantido)

Data: 18/07 (mantida)

Via Alexandre Almeida/FFER