Ceará derrota La Guaira para continuar 100% na Sul-Americana

O Ceará derrotou o La Guaira (Venezuela) por 2 a 0, nesta terça-feira (12) no Estádio Olímpico de la UCV, pela 2ª rodada da fase de Grupos da Copa Sul-Americana. Após este triunfo, o Vozão permanece na liderança do Grupo G da competição, agora com seis pontos.

Fizemos história! Primeira vitória de um time cearense fora do país. Seguimos! 👊 📸 Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #CONMEBOLSudamericana2022 #DLGxCSC pic.twitter.com/HbcjyTGH44 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 13, 2022



A equipe brasileira começou a partida em ritmo intenso, construindo sua vitória rapidamente. Logo aos 5 minutos o meio-campo Vina recebeu passe de Richard na entrada da área e bateu no ângulo. Três minutos depois Bruno Pacheco encontrou Lima, que dominou no peito antes de finalizar.

Agora o Ceará volta as atenções para o Brasileiro, onde recebe o Botafogo no domingo (17). O próximo compromisso do Vozão na Sul-Americana é diante do General Caballero (Paraguai).

Via Agência Brasil