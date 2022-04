“Cenário é otimista, mas pandemia não acabou”, diz diretora da Opas

A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, afirmou nesta quarta-feira (20/4) que, apesar de estarmos em um momento de redução de casos e mortes por Covid, a pandemia ainda não chegou ao fim.

“Ainda estamos em uma situação de emergência e os países devem estar prontos para aumentar rapidamente as medidas (de controle do vírus)”, disse Etienne, em coletiva de imprensa sobre a evolução do coronavírus nas Américas.

A representante lembrou que os países têm autonomia para decidir sobre as medidas internas de saúde pública de enfrentamento à Covid-19 – isso, no entanto, não significa que possam decretar o fim da pandemia. Etienne lembrou que o vírus está ressurgindo em alguns países do mundo, como na Ásia, em parte da Europa e no Canadá.

Na quarta-feira (13/4), o comitê de especialistas reunido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar o cenário decidiu manter o status de pandemia para a emergência de saúde pública provocada pela Covid-19. Os especialistas avaliaram que o coronavírus segue oferecendo risco contínuo de disseminação internacional. Nesta quarta, Etienne reforçou que as características de transmissão do vírus exigem uma resposta internacional coordenada.

Matéria original:

https://www.metropoles.com/saude/cenario-e-otimista-mas-pandemia-nao-acabou-diz-diretora-da-opas

Metrópoles