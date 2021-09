Chile aprova uso da Coronavac para crianças a partir de 6 anos

O Chile aprovou a aplicação da vacina Coronavac contra a Covid-19 para crianças a partir de 6 anos na última segunda-feira (8/9).

O país da América do Sul tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo, já tendo imunizado 72% de sua população com o esquema completo contra a Covid-19, de acordo com informações do site Our World in a Data.

A aprovação, no entanto, teve placar apertado. Entre os 7 avaliadores técnicos do Instituto de Saúde Pública do país – equivalente a Anvisa, cinco votaram a favor da aplicação a partir dos 6 anos e dois votaram contra.

A Coronavac, que no Brasil é fabricada pelo Instituto Butantan, tem aprovação de emergência para ser usada em crianças também na Indonésia e na China. No Brasil, apenas a vacina Pfizer/BioNTech pode ser aplicada a partir dos 12 anos.

Metrópoles