China diz que G7 “calunia o país” e pede que membros deixem de “interferir”

A China se manifestou nesta 2ª feira (14.jun.2021) contra a declaração dos líderes dos países que compõe G7, que pede que o país asiático respeite os direitos humanos. O grupo se reuniu de 11 a 13 de junho na Cornualha, no Reino Unido.

A embaixada do país em Londres declarou, segundo a Reuters, que o G7 “tira proveito das questões relacionadas a Xinjiang para se envolver na manipulação política e interferir nos assuntos internos” do país.

O G7 –grupo que reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido– acusou a China de violar os direitos humanos na região de Xinjiang e apelou para que Hong Kong mantenha um alto grau de autonomia.

“Promoveremos nossos valores, inclusive apelando à China para que respeite os direitos humanos e as liberdades fundamentais, especialmente em relação a Xinjiang e os direitos, liberdades e alto grau de autonomia de Hong Kong”, lê-se na declaração dos membros do G7. Eis a íntegra, em inglês (353 KB).

O grupo ainda ressaltou a importância da paz e estabilidade em todo o estreito de Taiwan.

“Continuamos seriamente preocupados com a situação nos mares do leste e do sul da China e nos opomos veementemente a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo e aumentar as tensões.”

A embaixada do país asiático afirmou que “os assuntos internos da China não devem sofrer interferência, a reputação da China não deve ser caluniada e os interesses da China não devem ser violados”.

“Instamos os Estados Unidos e outros membros do G7 a respeitarem os fatos, compreenderem a situação, pararem de caluniar a China, pararem de interferir nos assuntos internos da China e pararem de prejudicar os interesses da China.”

A embaixada chinesa disse também que os membros do G7 “ignoram os fatos e a ciência, questionam e negam abertamente as conclusões do relatório do grupo de especialistas conjuntos e fazem acusações irrazoáveis ​​contra a China”.

Uma comissão da OMS (Organização Mundial da Saúde) esteve na China no começo do ano para averiguar a origem da pandemia. Estudo divulgado em março pela organização mostrou que a transmissão do vírus de morcego para humanos por meio de outro animal é o cenário mais provável. A investigação, no entanto, foi considerada “inconclusiva”.

Logo depois da divulgação do estudo, os Estados Unidos criticaram o relatório. O país argumentou que o documento expõe a falta de transparência nas investigações, uma vez que a missão não teve acesso a dados originais completos, nem a amostras do vírus.

O presidente norte-americano, Joe Biden, pediu no fim de maio que a Comunidade de Inteligência norte-americana redobre os esforços para investigar as origens do coronavírus e solicitou um relatório com mais informações em 90 dias.

Os líderes mundiais que participaram do encontro do G7 seguiram a linha norte-americana e apelaram para que seja feito um novo estudo sobre as origens do Sars-CoV-2.

O grupo pediu “um estudo da origens da covid-19 [realizado pela] OMS” que seja “oportuno, transparente, liderado por especialistas e baseado na ciência”.

Poder 360