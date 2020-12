A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o sistema de baixa pressão permanece sobre a Bolívia e mantêm as áreas de instabilidade sobre Rondônia neste domingo. Com isso, a previsão ainda será de céu nublado a encoberto em todo o estado, com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia. Ainda há possibilidade de temporais em todo o estado neste domingo, com grandes acumulados de chuva em todas as regiões rondonienses.

Assessoria