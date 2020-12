Ciclista encontra corpo de homem boiando em parque

Um ciclista encontrou o corpo de um homem boiando nas cavas do interior do Parque Naútico, na noite dessa quarta-feira (16), no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. A vítima está sem identificação e o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Assim que viu a cena, o ciclista buscou ajuda da Guarda Municipal (GM), que estava no Parque para a Programação de Natal.

Os agentes da Guarda confirmaram que se tratava de um corpo e acionaram o Grupo de Operações e Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros, para auxiliar no resgate.

O corpo do homem foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por outros exames que indicarão a causa da morte e a identidade da vítima. Ainda de acordo com informações repassadas no local, há hipótese de o corpo ter sido levado até o parque devido às fortes chuvas desses últimos dias.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: BandaB