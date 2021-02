Cidade do Rio retoma hoje vacinação de idosos com primeira dose

A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje(25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos. Amanhã (26) será a vez daqueles com 81 anos. Já no sábado (27) serão pessoas com 80 anos, de acordo com calendário divulgado ontem pela prefeitura.

O município recebeu nesta semana 105 mil doses de CoronaVac e de AstraZeneca. Essa faixa etária tem uma população estimada de 100 mil pessoas. Sábado também será um dia de repescagem para aqueles que têm mais de 80 anos e perderam seu dia de vacinação previsto no calendário.

Nos três dias, os postos de saúde e centros de saúde da família aplicarão a vacina das 8h às 17h. Também estarão abertos pontos de vacinação do Planetário da Gávea e do Museu da República, no Catete.

Em relação aos pontos de vacinação drive thru, hoje e amanhã funcionarão, das 9h às 15h, os pontos da Uerj (que fica no bairro do Maracanã) e do Parque Olímpico (na Barra da Tijuca). No sábado, os pontos de drive thru funcionarão das 8h às 14h (Engenhão) e das 8h às 15h (Cidade Universitária, CMS Belizário Penna, CMS Manoel Guilherme da Silveira, Parque Madureira, Parque Olímpico, Policlínica Lincoln de Freitas Filho, Sambódromo e Campus da UFRJ na Praia Vermelha).

A prefeitura do Rio teve que cancelar, no dia 17 deste mês, a aplicação de primeira dose em idosos, devido à falta da vacina no município. Por isso, o calendário inicial, que previa a vacinação de todas as pessoas com 75 anos ou mais até o próximo sábado, acabou sendo adiado.

Fonte: Notícias ao Minuto