Cientistas alertam para variante que levará vacina da covid ao fracasso

Um estudo realizado pelo Grupo de Aconselhamento Científico Oficial do Governo do Reino Unido aponta como improvável a erradicação do coronavírus. Os cientistas alertam ainda que é “quase certo” que uma variante do SARS-Cov-2 irá emergir e “levar a uma falha da vacina atual”.

A análise não foi revisada por pares, a pesquisa inicial é teórica e não fornece evidências de que tal variante esteja agora em circulação. Documentos como esses são “publicados como publicações pré-impressas que forneceram ao governo evidências rápidas em uma emergência”.

O grupo de pesquisadores recomenda que as autoridades continuem a reduzir a transmissão do vírus tanto quanto possível para diminui a probabilidade de uma nova variante resistente à vacina.

Eles também recomendam que pesquisas se concentrem em novas vacinas que não apenas previnam internações hospitalares e doenças, mas também “induzam níveis elevados e sustentados de imunidade da mucosa”.

O objetivo deve ser “reduzir a infecção e transmissão de pessoas vacinadas” e “reduzir a possibilidade de seleção de variantes em pessoas vacinadas”. Várias empresas que fabricam as vacinas da covid-19 já estão pesquisando novas variantes.

© vchal/istock Virus with RNA molecule inside. Infection concept. 3D rendered illustration.

