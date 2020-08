Cientistas criam spray nasal que promete proteger do coronavírus

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, criaram um spray de nanocorpos que seria eficiente para evitar a contaminação pelo coronavírus. O produto, chamado de Aeronabs, de acordo com seus inventores, seria mais eficiente do que as máscaras de pano para proteção.

O spray ainda não passou por estudos clínicos e a pesquisa não foi revisada pela comunidade científica até o momento. A ideia é que ele seja aplicado diretamente no nariz do indivíduo.

Os nanocorpos são proteínas parecidas com anticorpos encontradas no sangue de lhamas, camelos e alpacas. Os pesquisadores usaram uma forma sintética modificada para que as partículas atinjam o Sars-CoV-2, bloqueando a entrada do vírus nas células.

“Para quem não tem acesso ou não apresente resposta à vacina contra a Covid-19, o Aeronabs pode ser uma linha de defesa permanente contra a doença”, afirma Peter Walter, coinventor do produto, ao jornal DailyMail. “É tão efetivo que excedeu nossa capacidade de mensurar a potência”, afirma.

Metrópoles